Vilma é a 14ª eliminada do BBB 25 com 58,91% dos votos

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou. "Mais uma vez, está aí o Vinícius, dois dias depois. Convocado para o duelo pela Vilma. A Vilma tem dois momentos bem distintos: com o Diogo e sem o Diogo. Sozinha, ela se permitiu bem mais. Depois da saída do Diogo, ela seguiu focada nos adversários que no entendimento dela, tiraram o filho dela."

Ele continuou. "Acaba que é com o Vinícius que ela tem os maiores conflitos. Batalhas com Diogo, episódio do Monstro, o mistério da velha sonsa. Vinícius, puxa vida, eu falei tanto de você há dois dias, deixa eu falar de Vilma. Ela não tenta ser de um determinado jeito porque aqui fora vai fazer mais sucesso. Ela é natural."

Tadeu reforçou que Vilma não deixa de falar por medo. "Ela se entrega. É o sonho dela. Vilma, você tem 68 anos, eu tenho 50. É claro que a gente não tem a mesma força de quanto tinha 20, 30 e tudo bem. É da natureza. Mas as pessoas precisam saber que é possível, às vezes até provável, que a gente esteja no auge da nossa vida hoje."

Ele decretou. "Vilma, no BBB, você reforça a frase: não é verdade que as pessoas param de perseguir seu sonho porque envelhecem. A gente envelhece porque para de perseguir os sonhos. Vem pra cá, Vilmoca."

Como foi a votação

Diego Hypolito

Média: 1,40%

Voto Único: 2,29%

Voto Torcida: 0,51%