Violeta se mostra vilã ardilosa e rouba bebê em 'Volta por Cima'

No capítulo de terça-feira (1º), da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) rouba o bebê de Cacá (Pri Helena).

O que vai acontecer

Ainda no hospital, após o neto nascer, a vilã revela seu plano a Osmar (Milhem Cortaz). "Eu tô me lixando pra Cacá, Osmar! Eu vou ficar com o meu neto pra mim", diz ela.