'Vale Tudo' tem a segunda pior estreia do horário nobre da Globo

No primeiro capítulo, o público foi apresentado a poucos personagens. Além de Raquel e Maria de Fátima, entraram em cena o modelo César Ribeiro (Cauã Reymond) — com quem a jovem logo criou um laço e logo se aventurou em um trabalho como modelo — e Antonio Pitanga, que fez uma participação especial de luxo como Salvador, avô da vilã, que morreu na primeira metade do episódio. O público também pode ver, em poucos minutos, o início das desventuras de Ivan Meirelles (Renato Góes), que é demitido em seu primeiro dia no novo emprego.