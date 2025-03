'Vale Tudo': remake terá cena de sexo que não aconteceu na 1º versão

O primeiro capítulo do remake de "Vale Tudo" (Globo), terá uma cena de sexo entre Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Caua Reymond) que não existia na versão de 1988.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O casal de vilões vai se conhecer logo nas primeiras cenas, quando Fátima vê o personagem de Cauã Reymond na piscina do hotel em Foz do Iguaçu. "Lindo desse jeito, deve ser modelo, com certeza...", diz ela.