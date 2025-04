'Calou a boca de todos'? 'Vale Tudo' estreia com elogios a Bella Campos

Além do título da trama, Bella Campos e sua personagem, Maria de Fátima, também ficaram entre os assuntos mais citados. "Bella Campos pode até não ter o nível da Glória Pires, mas não tá ruim não. Tá despertando um ranço já no primeiro episódio e isso é essencial para uma Maria de Fátima", comentou um telespectador que comparou a atuação da atriz com a de Gloria Pires que viveu a personagem na versão de 1988.

Alguns internautas, que criticaram Bella Campos anteriormente, mudaram de opinião ao assistir o primeiro capítulo. "Venho por meio desta me retratar e dizer que a Bella Campos tá legal como Maria de Fátima", escreveu um telespectador. "Bella Campos calou a boca de todos, inclusive a minha", disse outra.

Raquel (Taís Araújo) também foi uma das personagens mais comentadas. "Atriz do milênio", elogiou um usuário do X (antigo Twitter).

Grande parte do público gostou do primeiro capítulo do remake. "Primeiro capítulo impecável", escreveu um fã.

Por outro lado, alguns telespectadores não gostaram do que assistiram. "Que porcaria foi esse primeiro capítulo de 'Vale Tudo'?", questionou um internauta.