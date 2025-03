'Vale Tudo': o que você precisa saber antes de assistir ao remake da Globo

Já Zezé é uma personagem que não estará no remake da novela. "Ela fazia jantar de sábado à noite, às 10 da noite, [alguém gritava] 'Zézé frita um ovo'. Era assim. É um personagem que não existe na minha versão", completa Manuela

Capítulos liberados no Globoplay

Os seis primeiros episódios de "Vale Tudo" ficarão disponíveis no Globoplay para não assinantes. Após a exibição de cada um na TV aberta, entre 31 de março e capítulo na Globo, no dia 31 de março e 4 de abril, eles serão colocados na plataforma de streaming para qualquer pessoa.

Aldeíde (Karine Telles) e Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Cidade cenográfica luxuosa

"Vale Tudo" conta com uma cidade cenográfica de 7.800 m². Construído nos Estúdios Globo, o espaço representa as zonas sul e norte do Rio de Janeiro, com os cenários que compõem, respectivamente, a Tomorrow, uma das principais agências de conteúdo do país, sob comando de Renato Felipelli (João Vicente de Castro), e o núcleo de Vila Isabel, onde vivem Consuelo (Belize Pombal) e Aldeíde (Karine Telles), e onde tem o bar do Poliana (Matheus Nachtergaele), e o prédio do Rubinho (Júlio Andrade).