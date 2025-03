Vale Tudo hoje (31): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (31) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima reclama com sua mãe, Raquel, da vida simples que levam em Foz do Iguaçu. Maria de Fátima se interessa por César, um modelo, e finge ser hóspede do hotel onde Raquel trabalha. Raquel fica arrasada quando Maria de Fátima pede para a mãe fingir que não a conhece. A família de Ivan comemora uma conquista do executivo. César e Maria de Fátima ficam juntos. Raquel rejeita a ideia de Maria Fátima de morar no Rio de Janeiro. Salvador, avô de Maria de Fátima, morre, e Raquel fica desolada. Raquel descobre que Maria de Fátima vendeu a casa, e que ela tem três dias para deixar o imóvel. Marisa, amiga de Raquel, avisa a ela que Maria de Fátima foi para o Rio de Janeiro.