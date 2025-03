Taís Araujo falou com Regina Duarte sobre papel em 'Vale Tudo': 'Gentileza'

Taís Araújo afirmou que as duas pensam diferente, mas ressaltou a importância de Regina na história da teledramaturgia. "Temos pensamentos que divergem, mas não posso apagar Regina Duarte da história da dramaturgia, entendeu? Até porque ela fez outros personagens incríveis que gostaria de fazer, como Viúva Porcina, Rainha da Sucata."

A atriz comentou sobre como é dar vida à Raquel: "[Ela é] Uma mulher que a gente enxerga e reconhece. Como as mulheres brasileiras negras que sustentam a base da pirâmide, estão no corre, são mãe solo. Que a gente, que vive o privilégio absoluto sem ter que se preocupar com fazer comida, limpar a casa, olha e pensa: 'Como ela consegue?'".

Taís disse que, apesar de ter sido feito por uma atriz branca na primeira versão, o papel muito provavelmente retratava uma mulher negra. Porém, por ter sido uma produção dos anos 1980, o protagonismo negro na TV era quase inexistente: "Na primeira versão, tinham dois atores negros. No Brasil de 1988, era inviável".

Ela ressaltou que a inviabilidade não era pela falta de profissionais negros. "Eles não eram respeitados, vistos, sequer escalados, sequer pensados para fazer isso. É lindo construir essa narrativa hoje. Quem construiu essa narrativa deturpada da população preta, LGBTQIAPN+ e outras à margem do centro e do poder foi o jornalismo, telejornalismo, a publicidade e a teledramaturgia."

Ela destacou que as novelas tiveram papel nesse reforço de estereótipos com as minorias: "[A teledramaturgia] é quem conta a história de um país, é a identidade brasileira. Durante muito tempo, a população negra só era vista como a mazela do país, desde que foi trazida sequestrada, escravizada. Óbvio que tem um valor comercial gigantesco por trás disso. Mas é um valor a ser respeitado como consumidor no mundo capitalista. É nossa responsabilidade reconstruir a narrativa. E isso está rolando".