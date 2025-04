Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 1º a 12/4

Maria de Fátima despreza Raquel. Ivan consegue despistar Bartolomeu. Maria de Fátima se sente humilhada por não ter sido escolhida para a campanha da Tomorrow. Solange consola Maria de Fátima e a convida para morar no seu apartamento. Raquel diz a Ivan que voltará para Foz do Iguaçu. Maria de Fátima se interessa por Afonso ao saber que ele é herdeiro do Grupo Almeida Roitman. Helena comenta com Afonso que ainda não consegue voltar a pintar. Ivan recebe o apoio de toda a família depois de contar a verdade sobre seu emprego. Raquel se revolta diante do pedido de Maria de Fátima para fingir que não é sua mãe.

Quarta-feira, 9 de abril

Raquel diz a Ivan que vai provar a Maria de Fátima que é possível ganhar a vida honestamente. Afonso reclama do trabalho excessivo de Solange. Raquel aceita morar com Aldeíde e Poliana. Solange diz a Maria Fátima que, para vencer na vida, é preciso estudar. Aldeíde se arrisca para atender ao pedido de Ivan. Ivan leva Raquel para jantar na casa de Bartolomeu e Eunice. Incentivada pela conversa que teve com Bartolomeu, Raquel descobre que pode vender sanduíche na praia para ganhar dinheiro. Maria de Fátima segue Olavo e descobre onde César mora. Maria de Fátima confronta o modelo sobre o dinheiro que lhe roubou.

Quinta-feira, 10 de abril

César confirma que roubou Maria de Fátima. Raquel vende sanduíches na praia. Tiago reclama de Marco Aurélio com Helena. Luciano descobre que Ivan conseguiu as planilhas da área financeira da empresa. Maria de Fátima sente inveja de Solange e Afonso. Rubinho conta a Ivan que foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ivan comenta com a família que pode descobrir um sistema de corrupção dentro da TCA. Raquel convida Daniela e Gilda para vender sanduíche. Maria de Fátima se depara com Raquel vendendo sanduíche para Solange na praia.

Sexta-feira, 11 de abril