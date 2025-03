Renata pode ser 1ª favorita a perder por culpa da torcida, diz ex-BBB

Renata é uma das favoritas do BBB 25, e tem sido uma das participantes mais comentadas nas últimas semanas. A forte presença da bailarina no reality e a sua torcida nas redes sociais foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (31), que recebeu Marcus Vinicius, da edição passada, como comentarista.

Marcus acredita que a torcida de Renata tem tentado defender ela de forma muito insistente em situações que não há necessidade. Um dos casos é o embate contra Vinicius, em que os fãs das bailarinas estão tentando convencer as redes sociais que ele a ofendeu.