Renata chora com eliminação de Eva: 'Não é possível que eu esteja errada'

Eu não desconsidero as coisas que a gente viveu aqui dentro... Mas da Del (Delma)... Eu não entendo , admitiu.

Renata diz que viu diversas falas de Delma sobre a sister na dinâmica do RoBBB Seu Fifi. "O que a Eva fez para a Delma? A Delma fala mal da gente... Eu só fiz confrontar ela sobre as coisas... O tanto de coisa que ela falou no Sincerão", contou.

Isso que faz eu me questionar: será que eu fiz alguma coisa que fez ela sair? Daqui a pouco se eu for para o Paredão, eu saio também? Não sei, não sei. Estou cansada , concluiu.

