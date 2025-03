'Procura-se um Adão': Eva explica motivo para estar solteira há 5 anos

Questionada por Ana Maria sobre estar namorando, a bailarina revelou que está solteira há cinco anos.

Surpresa, a apresentadora perguntou se ela "não gosta de namorar". "Adoro, problema é que não tem", respondeu.

Você fica muito tempo sozinha, focando tanto em você, aí a régua fica mais alta. Você não sabe se quer qualquer coisa Eva

Ana Maria torceu para que a sister encontrasse um par romântico. "Procura-se um Adão para a Eva", brincaram.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.