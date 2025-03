Quem é Milly Alcock? James Gunn compartiha foto da nova 'Supergirl'

Milly Alcock, atriz australiana conhecida por seu papel como Rhaenyra Targaryen jovem em "House of the Dragon", foi escalada para interpretar a Supergirl no filme "Supergirl: Woman of Tomorrow" ("Supergirl: A Mulher do Amanhã").

A produção tem estreia prevista para 2026. O diretor de cinema e CEO da DC Studios, James Gunn, compartilhou uma nova imagem de Alcock nos bastidores do filme.