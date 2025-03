Othon Bastos se pronuncia após passar mal durante peça: 'Não aguentei'

Ele contou que já se sentia mal antes de entrar em cena, mas não quis deixar a plateia na mão. "Entrei no espetáculo já me sentindo muito mal, mas queria fazer porque a recepção em São Paulo está sendo muito carinhosa. Quis tentar fazer de qualquer maneira. Mas no meio não aguentei, porque fiquei muito tonto."

O ator espera estar de volta ao palco ainda nesta semana. "Quinta-feira, se Deus quiser, estarei no Teatro Raul Cortez. Agradeço imensamente o carinho das pessoas. Agora estou me sentindo melhor e já estou me preparando para quinta-feira."

"Não me Entrego, Não" é uma homenagem à carreira do próprio Othon Bastos. A obra está em cartaz desde o último dia 21 e tem apresentações programadas até 21 de abril.