Nunca lavou? Entenda superstição de camiseta laranja de Vinícius

O brother, que atualmente enfrenta seu terceiro Paredão, costuma usar sua camiseta lisa de cor laranja de modo supersticioso, apenas em "momentos decisivos". Além das duas noites decisivas das berlindas em que já esteve, ele vestiu a camiseta nas noites em que sua dupla, Aline, estava emparedada —e inclusive no dia de sua eliminação.

Na noite de ontem, questionado por Tadeu, ele chegou a dizer que não lava a camisa laranja dele desde que entrou no programa. "Camisa laranja não pode falta, né Vinicius? Mas você lava, né?", perguntou Tadeu. "Ainda não. Desde que entrei (…) é porque eu uso e guardo".

Em outra ocasião, Vinícius disse que usou a camiseta em seu vídeo de inscrição para o BBB —e que isto teria resultado na sua entrada no programa.

