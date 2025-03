'Não sei por que ele não saiu', Vilma dispara sobre Vinícius no BBB 25

A mãe de Diogo admitiu para Renata que deseja muito ver Vinícius fora do programa, mas que não gostaria de disputar uma berlinda com ele. "Não que eu queira disputar com ele, mas eu queria ele no Paredão e queria que ele saísse".

Vilma ainda se questionou sobre o motivo que fez ele permanecer. "Não sei por que ele não saiu. Porque acho que ninguém está inventando história dele, realmente foi falado, e ele é desse jeito, mentiroso", disparou.

