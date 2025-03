Musa dos anos 80 compara antes e depois de biquíni: O bíceps segue o mesmo

Magda Cotrofe, 62, fez um comparativo entre seu físico atual e aquele que ostentava em 1989, período em que viveu seu auge como modelo.

O que aconteceu

Ela publicou um 'antes e depois' entre as duas épocas e se gabou de ainda conservar o abdômen de outrora. "Claro que mudei bastante, mas o bíceps continua o mesmo", escreveu, nos stories do Instagram.

Devido à boa repercussão do post temporário, Magda optou por postar permanentemente as fotos atuais, tiradas em uma praia do Rio de Janeiro. "Fez tanto sucesso que tem que vir para o feed. E o verão continua por aqui!", legendou.