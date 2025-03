Lígia mata charada que muda totalmente seu futuro em 'Garota do Momento'

Ao final do capítulo, Lígia ainda flagra Raimundo com Marlene, o que a deixa inconsolável. A partir desse encontro, a cantora começa a repensar sua relação com o ex-marido.

Lígia (Palomma Duarte) e Raimundo (Danton Mello) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Beto afirma a Bia que se casará com ela. Alfredo recupera sua memória. Bia comemora com Clarice o futuro casamento. Orlando alerta Juliano sobre um novo produto. Ana Maria inicia o trabalho na perfumaria.

Beatriz garante a Beto que os dois continuarão amigos. Bob chega ao Rio de Janeiro. Ronaldo sofre com o futuro casamento de Bia e Beto. Orlando revela a Zélia as artimanhas de Juliano com o novo sabonete. Clarice questiona Bia sobre as condições impostas por Beto.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.