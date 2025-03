Lei Larissa Manoela: veja famosos que brigaram com os pais por dinheiro

A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei inspirado em Larissa Manoela para caracterizar o que são consideradas "condutas abusivas" por parte dos pais em relação ao dinheiro dos filhos. O texto agora será enviado ao Senado e, se for aprovado pela Casa, seguirá para sanção presidencial.

O que aconteceu

Projeto de lei foi inspirado no dilema vivido por Larissa Manoela que foi à Justiça contra os próprios pais. Em 2023, a atriz expôs publicamente as desavenças com os genitores, que foram motivadas por questões financeiras, mais precisamente pela forma como seu pai e sua mãe administraram suas finanças —ela ficou milionária quando era menor de idade e os pais administravam seu patrimônio.

Larissa Manoela disse que chegou a abrir mão de um patrimônio de R$ 18 milhões. A atriz, no entanto, não foi a única famosa a brigar ou romper com os pais por causa de dinheiro.