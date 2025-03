Kanye West diz que se arrepende de ter engravidado Kim Kardashian

Kanye West, 47, diz que se arrepende de ter engravidado a ex-mulher, Kim Kardashian, 44.

O que aconteceu

O músico foi casado com a socialite entre 2014 e 2022. Eles tiveram quatro filhos: North, 11, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 5. O rapper expôs seu arrependimento em uma entrevista ao canal do DJ Akademiks no YouTube.

Para o cantor, ter engravidado Kim não foi coisa de Deus. "Isso é culpa minha. Eu já não queria ter filhos com essa pessoa logo após os dois primeiros meses com ela, mas não era o projeto de Deus."