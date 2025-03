Globo errou! Camarotes do BBB 25 não têm relevância, diz CEO da Mynd

A Rede Globo errou na composição do elenco dos 'Camarotes' no Big Brother Brasil 25 com participantes que não tem muita relevância, analisou Fátima Pissarro, fundadora e CEO da Mynd, agência que cuida da carreira de diversos influenciadores no país, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Qual a relevância dos camarotes no digital? Muito baixa. Eu acho que eles perderam a mão do camarote de sucesso, que era o camarote das antigas, que eram os creators, Viih Tube, a Camila de Lucas.