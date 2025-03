Garota do Momento hoje (31): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (31) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beto afirma a Bia que se casará com ela. Alfredo recupera sua memória. Bia comemora com Clarice o futuro casamento. Beto desabafa com Lígia. Orlando alerta Juliano sobre um novo produto. Ana Maria inicia o trabalho na perfumaria. Beatriz garante a Beto que os dois continuarão amigos. Bob chega ao Rio de Janeiro. Lígia confronta Clarice. Ronaldo sofre com o futuro casamento de Bia e Beto. Orlando revela a Zélia as artimanhas de Juliano com o novo sabonete. Lígia flagra Raimundo com Marlene. Clarice questiona Bia sobre as condições impostas por Beto.