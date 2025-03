'Foi muito simples': como a Band seduziu Galvão Bueno a voltar à TV aberta?

Como aconteceu a aproximação entre Band e Galvão?

Com o dia escolhido para lançar um novo programa de esporte, a Band procurou Galvão Bueno no fim de outubro de 2024 para entender qual era o seu momento profissional. Em menos de dois meses de negociação, a emissora acertou com o narrador a apresentação do Galvão e Amigos e participações especiais no Jornal da Band para dar os pitacos de Fórmula 1, além de deixar em aberto a chance de contar com o apresentador em novos projetos.

"Foi tudo muito simples. Começamos a bater um papo no final de outubro, começo de novembro e pintou a possibilidade. Foi meio que uma conversa bem informal de "e se a gente fizer?", "e se", e o papo foi ganhando corpo. Em determinado momento, lá no começo de dezembro, chegamos à conclusão que era possível", conta Denis.

Graças à Band, Galvão Bueno deixou de ser comentarista para se tornar narrador esportivo, no fim da década de 1970. A relação de carinho do apresentador com a emissora foi o grande facilitador para a negociação caminhar para um retorno após 44 anos da primeira passagem.

Era um sonho dele fazer o programa em televisão aberta com os amigos dele. Tentamos, há dois anos, fazer alguns projetos de segunda-feira à noite voltados ao esporte e acabou que não deu muito certo. Quando pintou a oportunidade de ser o Galvão, com esse elenco que a Letícia Bueno, a filha dele, sugeriu, eu falei: 'Isso tem tudo a ver. Vamos tentar viabilizar'. Ficamos até quase perto do Natal em troca de mensagem, vai, volta, vai, volta e todos estão aqui.

Denis Gavazzi

Galvão Bueno terá Mauro Naves, Casagrande e Paulo Roberto Falcão, seus ex-companheiros de cobertura de jogos da Seleção Brasileira nos tempos de Globo, no elenco fixo do Galvão e Amigos. "Tem tudo para dar certo. É muito simples porque todo mundo é muito experiente em televisão e todo mundo muito conhecido do público brasileiro. Acho que não tem como dar errado o formato do programa e o horário é muito bom".