Filha de Gugu finaliza gravações de seu primeiro filme: 'Imensamente feliz'

Marina Liberato, 21, acaba de finalizar as gravações do curta-metragem "Mourning Dove" ("Pomba de Luto", em tradução livre), que marca sua estreia como produtora de cinema.

O que aconteceu

A estudante comemorou o término dos trabalhos com um post nas redes sociais. "As gravações do filme 'Mourning Dove' foram finalizadas. Estou imensamente feliz por ter produzido esse curta-metragem e trabalhado ao lado de pessoas incríveis!", escreveu ela em seu perfil pessoal no Instagram.

Marina acredita que a providência divina a ajudou de forma decisiva no desenvolvimento da obra. "Sou grata a Deus por ter conduzido esse projeto com tanto amor. Desde o início, escolhi depender Dele e entregar tudo em Suas mãos, e não teria conseguido sem Sua direção. Tudo o que colocamos na presença de Deus e entregamos a Ele, não precisamos mais carregar. E é assim que experimentamos sua boa, perfeita e agradável vontade, que nos traz paz."