De Ronaldo Fenômeno a Gretchen: Famosos super-ricos que 'deserdaram' filhos

Ronaldo Fenômeno

Ronaldo Fenômeno Imagem: Divulgação/Fifa

O ex-jogador não pretende deixar seu patrimônio para os herdeiros. A revelação foi feita por Ronald, primogênito do ex-atleta, da relação com Milene Domingues.

Tem muita gente que realmente acha 'ah pô é dinheiro do pai ou é dinheiro da mãe, é família, né. Tudo junto e misturado'. E não, ao meu ver, eu não gosto de enxergar desse jeito. Pô, meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma para mim e para os meus irmãos.

Ronald ao No Lucro CNN

Segundo Ronald, a fortuna do pai será investida na Fundação Fenômenos. "Eu acho legal ter essa responsabilidade de saber que eu tenho que correr atrás do meu. Não é porque ele foi muito f*da no que ele fez, ou a minha mãe, que eu possa me aproveitar disso".

Gretchen