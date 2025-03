Eva elenca quem deve vencer o BBB 25: 'Perfil de ganhador'

No entanto, ela acredita que Guilherme é quem tem mais chances de vencer o reality show junto com a amiga.

Não pude ver muito da percepção do pessoal aqui fora (…) Mas acho Guilherme uma pessoa bem sensata. Ele joga bem, se posiciona. Acho ele um bom… tem perfil de ganhador. Mas a Renta tem mais Eva

Segundo ela, Vitória Strada também tem boas chances no jogo. "A própria Vitória também tem um carisma, é engraçada. Talvez isso conquiste as pessoas. Mas o Gui talvez tenha um jogo mais sensato", afirmou.

