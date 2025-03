Eva diz estar impressionada e chateada com falas de João Pedro: 'Machista'

Junto à Ana Maria, ela assistiu a vídeos em que João Pedro a criticou e elegeu seus rivais como prioridade no jogo. "Tô sabendo agora. O famoso 'a bebida entra a verdade sai'", brincou. "Vi alguns vídeos do João [Pedro] e fiquei bem impressionada. Porque a percepção que temos é só o que vemos lá dentro".

Ver isso me deixa chateada (?) é importante agora eu saber disso Eva

A bailarina afirmou que nunca teve intenções românticas com o brother e sempre enxergou as investidas dele "como brincadeira". "Os comentários foram um pouco pesados, talvez machistas. Não é legal de assistir", afirmou. "Tem um pouco da imaturidade; mas não sei se ele fantasiou algo na cabeça dele e, no momento em que viu que eu não corresponderia, foi para um lado um pouco mais machista (...) Fui para o programa com o propósito do prêmio, não para nenhum outro tipo de relacionamento".

Na dinâmica do "Pódio do Desamor", ela elegeu João Pedro como o menos querido. João Gabriel e Vinícius também apareceram na lista.

Renata sem Eva

Eva disse não ter ficado chateada pelo público eleger Renata para ir à Vitrine, e que o embate com Aline pode ter motivado a escolha. "Vejo como um privilégio, mas muita responsabilidade", disse. "Renata sabe filtrar muito bem as coisas que escutou e usou [as informações] de acordo com os embates dela. Acho sim que ela foi inteligente para usar as informações".