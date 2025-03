Enquete UOL: Parcial mostra votação apertada e preocupa torcidas do BBB 25

Vinicius, que entrou no paredão após o contragolpe de Vilma, sua principal rival, chegou a comandar a votação no começo do dia. A rejeição no entanto, diminuiu nas horas seguintes, registrando 41,8% na última atualização.

Indicado pelo líder Maike, Diego Hypólito não parece ser o foco do público. O ex-ginasta tem apenas 1,99% dos votos na parcial mais recente.

O resultado final será anunciado amanhã. O "Big Brother Brasil" vai ao ar após o término da novela "Vale Tudo" na grade da TV Globo.

Veja algumas reações das torcidas:

Acabei de ver enquete uol, ainda bem q , por enquanto, vilmoca sai! Peloamorrrr, mulher chata da gota! -- Vivi (@viivigos) March 31, 2025