Enquete BBB 25: parcial mostra panorama desesperador para participante

A disputa tem sido com Vinicius, que a própria Vilma indicou ao paredão. O baiano chegou a liderar a votação no início do dia, mas respirou no duelo contra a adversária. Agora, ele somou 41,38%.

Diego Hypolito não é alvo do público no paredão, por ora. O ex-ginasta somou apenas 1,96%.

O anúncio do eliminado será amanhã. O "Big Brother Brasil" tem início previsto para depois da exibição da novela "Vale Tudo" na programação da Globo.

