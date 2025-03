Enquete BBB 25: nova parcial mostra indecisão do público no 12º paredão

Vinicius chegou ao paredão após o contragolpe de Vilma, sua rival direta no paredão. Ele chegou a liderar a votação no início da manhã, mas se afastou da eliminação nas últimas horas, com 42,39%.

Diego Hypolito foi o indicado do líder Maike. Porém, o ex-ginasta não parece ser um alvo do público, somando apenas 2,02% na nova parcial.

O anúncio do eliminado será amanhã. O "Big Brother Brasil" tem início previsto para depois da exibição da novela "Vale Tudo" na programação da Globo.

