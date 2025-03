Enquete BBB 25: alta rejeição coloca participante em risco no 12º paredão

Três participantes disputam a preferência do público para continuar na casa após a definição do 12º paredão do "Big Brother Brasil". Diego Hypolito, Vilma e Vinicius são os nomes na berlinda.

O que diz a enquete UOL

Vilma é a participante que aparece com mais chances de eliminação, segunda a última parcial feita hoje pela manhã, às 11h09. A mãe de Diogo Almeida somou 55,31% dos votos.