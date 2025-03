Em conversa com Vitória, Diego Hypólito admite decepção com brother

O ginasta analisa que Maike o tem como alvo desde o início do jogo. "Mesmo eu tendo algo com ele, por exemplo, eu não ia colocar ele no Paredão. Já tinha te falado. Eu iria preferir entrar em outro embate para não ser repetitivo todas as vezes, toda vez a mesma coisa. E também distorcer as coisas, de tipo parecer que eu estou resgatando as coisas do passado. Ele não saiu disso. O cara é tão legal com todo mundo. O que tem de problema comigo?", indagou.

