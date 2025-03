Eliminada do BBB, Eva se surpreende com críticas que recebeu de João Pedro

Eu não sei, eu estou sabendo agora. [...] Sinto que não foi na atenção de não me falar para não rolar um atrito e separar o grupo , pontua.

Em seguida, ela opina sobre as atitudes do brother e diz que foram coisas criadas por ele. "Teve momento que eu falei: 'se eles não quiserem jogar [com a gente], tá tudo certo também. Fico surpresa com esse negócio com o Vinícius, porque a Festa foi ontem. Ele disse que teve uma conversa com Vinícius, que gostava muito dele, que era uma das pessoas que mais gostava na casa, mas em nenhum momento falou sobre votar em mim", critica.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne