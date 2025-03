'Dona de Mim': Clara Moneke protagoniza 1º trailer da nova novela das sete

O trailer é focado nas personagens Leona (Clara Moneke) e Sofia (Elis Cabral). Nas imagens, a primeira sofre pelas perdas da vida, enquanto a segunda está triste por não ter o carinho que queria da família. A felicidade vem quando as duas se encontram.

Além das duas, a família de Abel (Tony Ramos) também aparece no trailer. Eles são Filipa (Cláudia Abreu), sua esposa, Rosa (Suely Franco), sua mãe, e Davi (Rafa Vitti), Ayla (Bel Lima) e Samuel (Juan Paiva), seus filhos e irmãos adotivos de Sofia.

Na trama, Leona será uma jovem alto astral e de coração gigante, que vive na correria, sempre enrolada com grana. Ela convive com uma dor imensa que tenta a todo custo não revelar.

Moradora do bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Leo era estudante de Publicidade, quando ia se casar com Marlon (Humberto Morais), grávida de seis meses de Sophya, sua primeira filha, quando viu seu mundo desabar em uma sala de ultrassonografia. Desde a perda gestacional da criança que perdeu, nada mais foi igual.

Sete anos depois, ela arranja emprego como babá na mansão da família Boaz, donos da tradicional marca de lingerie de fabricação própria, sediada em São Cristóvão. É assim que ela conhece Sofia, a filha de oito anos do patrão, Abel, e uma das herdeiras da fortuna da família Boaz.