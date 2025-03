Diego Hypolito critica jogo de aliado no BBB: 'Prefiro jogar sozinho'

Vitória: "Como o Vini falou ontem que não vota em nem um dos Joãos...".

Diego: "Mas se chegar um momento em que precisar [votar em um deles] e ele não fizer, eu começo a fazer parte do grupo 'eu mesmo'".

Vitória: "... Tipo assim, acaba que essa possibilidade nunca vai existir então? A gente nunca vai votar neles?".

Diego: "Para mim, não funciona dessa maneira, não. Prefiro jogar sozinho se isso acontecer".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.