Inspirada em filme e 5 finais: fatos curiosos sobre 'Vale Tudo' de 1988

Uma das novelas mais icônicas da história da TV brasileira, "Vale Tudo" foi ao ar originalmente em 1988. Splash compilou as principais curiosidades do folhetim, cujo remake estreia nesta segunda-feira no horário nobre da Globo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

As principais curiosidades sobre 'Vale Tudo'

A novela teve três autores, não somente Gilberto Braga (1945-2021). Embora frequentemente atribuída exclusivamente a Gilberto Braga, a autoria de "Vale Tudo" também leva a assinatura de Aguinaldo Silva e Leonor Bassères —trata-se de uma parceria que o próprio Braga sempre fez questão de destacar. Silva, inclusive, era o responsável por montar as escaletas, estrutura fundamental para o desenvolvimento dos capítulos.