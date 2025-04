Coyote vs Acme: Após cancelamento, filme é salvo e chegará aos cinemas

A Warner Bors. enfim fechou a venda do filme "Coyote vs Acme" para a Ketchup Entertainment. Anteriormente, o longa teve o lançamento cancelado pelo estúdio.

O que aconteceu

Gareth West, CEO da Ketchup Entertainment, foi quem revelou a novidade. "Estamos entusiasmados por termos fechado um acordo com a Warner Bros. Pictures para levar este filme ao público em todo o mundo. 'Coyote Vs Acme' é uma mistura perfeita de nostalgia e narrativa moderna, capturando a essência dos amados personagens Looney Tunes enquanto os apresenta a uma nova geração. Acreditamos que ele ressoará tanto com fãs de longa data quanto com novatos." As informações são do Deadline.

A Ketchup Entertainment confirmou que o acordo disponibiliza os direitos mundiais do filme híbrido live-action/animação que traz o personagem Wile E. Coyote, do Looney Tunes, para a tela grande. Segundo o Deadline, o valor do acordo é de cerca de US$ 50 milhões (R$ 285 milhões na cotação atual) e o filme deve ter um lançamento nos cinemas em 2026.