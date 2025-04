Chico: Vilma espalha mentiras e não pode ser eliminada do BBB 25

Vilma está no Paredão desta semana no BBB 25. Ela compete contra Vinícius e Diego Hypolito e, segundo a última parcial da enquete UOL, corre risco de ser eliminada. Para Chico Barney, isso não deveria acontecer. Ele falou sobre isso no Central Splash de hoje.

Vilma teve um papel importante na formação do Paredão, pois recebeu o poder do contra golpe. Ela chamou Vinicius para a berlinda, usando como justificativa de que ele a teria chamado de "velha sonsa". Isso foi uma acusação trazida por Renata da Vitrine do Seu Fifi, e não condiz com a realidade.

Enquanto Bárbara define o movimento como arriscado para o jogo de Vilma, Chico defende a mentira criada pela sister e diz que ela deveria permanecer no jogo.