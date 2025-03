Camarote é predileta no BBB 25? Público elege favoritos e 'mais odiados'

Restam 11 jogadores no BBB 25 (Globo) e alguns deles despontam como favoritos ao prêmio —enquanto outros estão entre os "mais detestados" do público. Saiba quem é "amado" ou "odiado" pelos espectadores, de acordo com a enquete UOL:

O que dizem as enquetes

Na parcial da enquete de "jogador favorito" realizada às 12h30 de hoje, Vitória Strada era apontada como a favorita da edição. A sister somava 29,57% dos votos.