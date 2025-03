Muito verde e decoração rústica: como é a mansão de Bruce Willis em LA

As frequentes visitas de Demi Moore, 62, ao ex-marido Bruce Willis, 70, deixam à mostra detalhes da mansão do ator. Veja alguns registros da casa.

O que aconteceu

Bruce Willis vive recluso em sua casa na Califórnia após o diagnóstico de demência frontotemporal (FTD). Desde a descoberta da enfermidade, a família do ator tem-se reunido com muito mais frequência. Na última semana, o ator celebrou 70 anos e recebeu a visita de Demi e uma das filhas do casal, Tallulah Willis.

Nos últimos registros, é possível ver detalhes da área externa, com uma grande piscina. A casa, ao fundo, conta com arquitetura que mescla os estilos industrial, moderno e minimalista, com esquadrias pretas e paredes brancas.