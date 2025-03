BBB: Filho de Vilma nega que Vinícius tenha chamado a mãe de 'velha sonsa'

Ele apontou que a confusão foi criada após Renata receber a informação distorcida enquanto estava na Vitrine do Seu Fifi. "Isso foi uma confusão trazida pela Renata lá de fora, mas não culpo a Renata, porque a Renata escutou milhares de coisas, e é natural que haja confusão mental de tanta informação. A Vilma confiou piamente no que a Renata disse e começou a externar isso na casa e, de certa forma, também acabou sendo vítima dessa fake news".

Por fim, ele reforçou a defesa de Vinícius, mas lembrou de outros conflitos envolvendo o baiano. "O Vinícius não chamou, em nenhum momento, a Vilma de velha sonsa. Mas sabemos o quanto ele já falou mal deles - tanto do Diogo, quanto da Vilma - e é inevitável ter um embate. Portanto, preciso pedir para vocês que isentem a Vilma disso, uma vez que se trata de uma fake news. E que a gente possa votar pela saída do Vinícius por conta dos embates e de todos os problemas, mas não pela fala - porque ele não falou. A gente não poderia fazer essa injustiça de dizer que ele falou algo que não falou. Até porque, lá dentro, não tem como saber o que é real e o que não é".

