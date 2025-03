BBB: Diego se revolta após Maike vetá-lo da Prova do Líder: 'De saco cheio'

Enquanto os demais disputavam a prova, Vinícius filosofou sobre as reviravoltas típicas da competição. "A gente sabe que o jogo muda por segundo."

Diego concordou, mas admitiu que está cansado de ser alvo de Maike o tempo todo. "Ele [jogo] muda por segundo, mas essa situação que aconteceu, eu vou bater o pé de novo em cima do Maike. Não tem como, toda vez! Eu estou de saco cheio."

Vinícius, então, recordou a crítica que fez ao Líder no último Sincerão. "Falei: 'Você me dá cansaço'. Ele fala, fala, e não diz nada."

