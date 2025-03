BBB 25: Vinícius nega ter chamado Vilma de 'velha sonsa'

Sempre tive o maior respeito por ela... o que é que acontece quando vocês começam a falar dela? 'Gente, para de falar. Não é necessário' , garante o brother.

Vitória Strada pergunta 'de onde' Vilma tirou a informação. Vinicius, então, especula: "Renata que disse para ela. Ela nunca me disse isso (...) Pode ter sido informação que Renata trouxe para ela, já que estava lá fora. Se isso aconteceu, distorceram, porque isso não saiu da minha boca".

Na justificativa do Contragolpe, Vilma declarou sua rivalidade. "Ele sempre me chama de mentirosa e amanhã eu vou ganhar nariz [no Queridômetro]. Mas ele me chamou de velha sonsa, eu não tenho resposta para ele agora, mas depois eu vou falar que o sonso é ele. Mentiroso, covarde, falso e tudo. E eu puxo ele".

