BBB 25: Maike é o novo Líder e indica Diego Hypolito ao Paredão

O grupo três, composto por João Gabriel, Vitória Strada e Maike, levou a melhor na disputa. Na sequência, os três brothers testaram a sorte e o paulista acabou garantindo a 'dobradinha' na Liderança.

Renata e Vilma foram escolhidas para o VIP de Maike.

Maike indicou Diego Hypolito ao Paredão. "A gente vem tendo embate desde o começo do programa e, no último Sincerão, ele trouxe coisas lá do começo do programa - quase 10 semanas depois. Ele se esquiva muito dos embates, dos conflitos. E, por esse motivo, vou indicar ele ao Paredão"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação: