BBB 25 chega na metade dos jogadores: como estão os últimos 12 eliminados?

Eliminada nesta última semana, a ex-sister deixou o programa no Paredão que recebeu mais votos da edição, com 51,73%. Primeira participante pipoca a bater um milhão no Instagram, hoje Aline está com 1,8 milhões de seguidores.

Por conta de sua recente eliminação, ela ainda está fazendo uma maratona de entrevistas em programas da emissora. Antes, a baiana trabalhava como policial militar, mas pediu exoneração de seu cargo para entrar no reality.

