Andressa Urach diz que 'salva' casamentos: '90% dos clientes são casados'

Ela também contou que hoje as garotas de programa não têm mais vergonha em assumir a profissão publicamente. "As mulheres do 'job' entenderam que é um trabalho, as meninas saíram das sombras. E vou te falar: a prostituta mantém muito casamento porque o cara aguenta umas mulheres chatas, que não dão o c*, que não chupam, que não lavam a bucet* direito, dá de ladinho, às vezes dá por obrigação, e ele está lá com aquela mulher que não se cuida, que não é vaidosa, que não é cheirosa, que é recatada e do lar, e ele está lá pelos filhos, pela família. Aí vem a do job cheirosinha, gostosinha, a do job se cuida porque a empresa dela é o corpo dela. A do job não vai falar para a mulher, a amante vai".

Andressa Urach fez sucesso na prostituição e já contou ter sido contratada por diversas personalidades da TV, do esporte e da política. Atualmente, ela faz sucesso como atriz pornô em plataformas adultas.