Richard Chamberlain, de 'Pássaros Feridos' e 'Shogun', morre aos 90 anos

Richard Chamberlain estrelou produções de sucesso nos anos 1980 como a minissérie "Pássaros Feridos" e a série "Shogun". O ator estourou no seriado "Dr. Kildare", nos anos 60.

Os trabalhos renderam a Richard três Globos de Ouro. O primeiro, em 1964, de melhor astro da TV ("Dr. Kildare"). Em 1980, foi premiado como melhor ator em série dramática ("Shogun") e, em 1983, melhor ator em minissérie ("Pássaros Feridos")

O ator se provou mais que um galã. Com uma carreira cheia, Richard Chamberlain também foi um astro do teatro, se tornando conhecido por interpretar diversos papéis em peças de Shakespeare.

No cinema, fez filmes como "Inferno na Torre", "A Vingança de Milady" e "A Última Onda". Um dos últimos projetos do ator foi o filme "Echoes of the Past", de 2021, que ele gravou na Grécia.