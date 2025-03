Pressão para aborto e traições: Timberlake foi de 'príncipe do pop' a vilão

Timberlake arrancou parte da roupa de Janet Jackson durante o show de intervalo do Super Bowl 2004. Enquanto Jackson teve a carreira afetada, ele ganhou ainda mais projeção.

Documentário "Framing Britney Spears" (2021) abalou a carreira do artista. A produção sugeriu que ele se aproveitou do fim do relacionamento com Britney em 2002 para se promover, pintando-a como a "ex má". Após o lançamento do documentário, Timberlake pediu desculpas a Britney e Janet Jackson em publicação no Instagram.

Britney Spears em foto com Justin Timberlake Imagem: Reprodução / Instagram

Autobiografia de Britney, "A Mulher Em Mim" (2023), trouxe mais detalhes sobre o relacionamento. A publicação cita um aborto que a cantora descreveu como "angustiante" porque Justin "não queria ser pai". Ela também alegou que ele a teria traído. Após o lançamento, o cantor ironizou a questão em um show.

Timberlake foi preso por invadir a contramão duas vezes e não respeitar parada obrigatória no trânsito, em 2024, nos Estados Unidos. À época, o artista se declarou culpado por "dirigir com a capacidade prejudicada". Com a declaração de culpa, a acusação de embriaguez ao volante foi retirada.

Lollapalooza Brasil