Preta Gil faz desabafo na TV: 'Só Deus sabe o que tem dentro dessa alma'

Filha de Gilberto Gil disse que só conseguiu gravar o programa com auxílio dos remédios que toma diariamente. "Só consegui entrar realmente porque estou metabloqueada, tomo um remédio que bloqueia um pouco das minhas emoções porque é duro aguentar tudo o que estou passando, mas é o que você falou: é amor, é amizade, família, o melhor lugar do mundo é aqui e agora".

Só Deus sabe, e meus amigos íntimos, o que tem por baixo dessa roupa e por dentro dessa alma. Preta Gil

Preta Gil cantando a trilha de abertura de #ValeTudo ? DIVAAAAAAA #Domingão pic.twitter.com/cPRSqZQOcD -- TV Globo (@tvglobo) March 30, 2025

No palco, ela relatou os próximos passos do tratamento contra o câncer. "Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou. Voltar pra cá curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, meu filho, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tem muita coisa pra fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar que se findou pra mim agora. Acho que ainda tenho aí uma caminhada".

Aplaudida de pé, cantora agradeceu o carinho dos fãs. Além de "Brasil", ela também cantou um dos maiores sucessos de sua carreira, o hit "Sinais de Fogo", composto por Ana Carolina.