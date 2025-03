Brigas, xingamentos: as polêmicas do Sepultura, que se despede dos palcos

Irmão de Max, o baterista Igor Cavalera continuou na banda até 2006, quando abriu mão das baquetas do grupo e reatou a amizade com o irmão, formando um novo projeto musical com ele, o Cavalera Conspiracy. Andreas Kisser contou que não mantém amizade com a dupla. "Esse contato que temos com eles hoje em dia é muito saudável. Não somos, necessariamente, amigos de trocar ideia, mas temos esse contato através dos nossos empresários e advogados, e tem funcionado bem nos últimos tempos, pois já foi bem mais conturbado", admitiu.

Em 2020, Max apareceu xingando os integrantes do Sepultura após interpretar uma das músicas gravadas pela banda em 1991, quando ele ainda fazia parte.. "Não se esqueçam, esses são meus riffs. Os impostores estão aí no Brasil tentando convencê-los. Continuam tocando essas músicas até hoje, mas nunca se lembram de onde vieram esses riffs. Vieram daqui, tá bom? E os impostores nunca nem deram obrigado, esses filhos da puta", esbravejou, em uma transmissão ao vivo publicada no perfil da Soulfly, atual banda do músico.

Documentário

Max Cavalera ficou fora do documentário sobre a banda, que demonstrou nem saber da produção da obra quando foi questionado pela Folha. As declarações do músico foram rebatidos pela produtora InterFace, porém, que afirmou que foram trocados 35 e-mails entre Sepultura e Gloria Cavalera, mulher do músico. Gloria teria afirmado que Max não tinha interesse em participar do filme.

Em entrevista a Rolling Stone, Gloria se pronunciou e reforçou que o marido estava, sim, ciente do documentário. "Quando o produtor dos shows no Brasil me disse que Max havia falado que não sabia do documentário, respondi: 'isso não é verdade, Max não está interessado'. (...) Max não viu validade em estar em um documentário com pessoas que, segundo ele sente, estão mantendo a criação dele como refém", declarou.

Saída abrupta